Новости: Война
18 октября 2022, 08:30 • Юлия Шрамко • 54390
Днепр: в ОП сообщили о двух прилетах в энергетическую инфраструктуру
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Офисе Президента сообщают о серьезных повреждениях после вражеских "прилетов" в объект энергетической инфраструктуры во время воздушной тревоги в Днепре. Об этом написал в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 18 октября, пишет УНН.
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"Днепр. 2 прилёта в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко.
Напомним
В Днепропетровской и Запорожской областях сообщали о взрывах.
Источник: УНН
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