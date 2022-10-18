Днепр: в ОП сообщили о двух прилетах в энергетическую инфраструктуру

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Офисе Президента сообщают о серьезных повреждениях после вражеских "прилетов" в объект энергетической инфраструктуры во время воздушной тревоги в Днепре. Об этом написал в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 18 октября, пишет УНН.

Цитата

"Днепр. 2 прилёта в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко.

Напомним

В Днепропетровской и Запорожской областях сообщали о взрывах.