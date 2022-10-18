Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7665

Крушение военного самолета в российском Ейске: погибли 13 человек, среди них - трое детей

Крушение военного самолета в российском Ейске: погибли 13 человек, среди них - трое детей

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате крушения самолета Су-34 в российском городе Ейск, что в Краснодарском крае, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

Цитата

«По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате аварии 13 человек погибли, в том числе трое детей», - рассказал помощник министра здравоохранения россии алексей кузнецов.

Детали

По его словам, 19 человек получили ранения, четверо из них были доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.

В МЧС рф подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 эвакуировать.

Губернатор региона вениамин кондратьев добавил, что в многоэтажке повреждено по меньшей мере 17 квартир.

Напомним

Вечером 18 октября в российском Ейске упал военный самолет Су-34. Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, в полете отказал двигатель. 

По состоянию на 20:00 погиб по меньшей мере один человек, пострадали 10.

Источник: УНН
Теги: Россия, авиакатастрофа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.