Крушение военного самолета в российском Ейске: погибли 13 человек, среди них - трое детей

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате крушения самолета Су-34 в российском городе Ейск, что в Краснодарском крае, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

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«По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате аварии 13 человек погибли, в том числе трое детей», - рассказал помощник министра здравоохранения россии алексей кузнецов.



Детали



По его словам, 19 человек получили ранения, четверо из них были доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.

В МЧС рф подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 эвакуировать.

Губернатор региона вениамин кондратьев добавил, что в многоэтажке повреждено по меньшей мере 17 квартир.

Напомним

Вечером 18 октября в российском Ейске упал военный самолет Су-34. Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, в полете отказал двигатель.

По состоянию на 20:00 погиб по меньшей мере один человек, пострадали 10.