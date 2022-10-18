Новости: Война
18 октября 2022, 08:35 • Анна Мурашко • 13815
Харьков под обстрелом: за пять минут было две серии взрывов - мэр
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Харькове за пять минут было две серии взрывов. Под ударом район одного из промышленных предприятий города. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает УНН.
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«Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – сообщил Терехов в Telegram.
Напомним
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 18 октября сообщил, что по Харькову утром наносят удары российские оккупанты.
Источник: УНН
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