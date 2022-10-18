МВД: в Харьковской области после деоккупации эксгумировали более 600 тел погибших

КИЕВ. 18 октября. УНН. Правоохранители эксгумировали более 600 тел погибших гражданских лиц в Харьковской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, рассказывая о зафиксированных военных преступлениях рф на деоккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на информацию МВД.

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«Могу констатировать, что на каждой деоккупированной территории мы встречаем то же самое: наличие пыточных от россиян», - сказал глава МВД.

«В Харьковской области мы уже фактически эксгумировали более 600 тел погибших. Не сразу есть возможность их идентифицировать. Это осуществляется через ДНК-анализ, специальные лаборатории работают, и наши международные партнеры помогли нам предоставить эти реагенты и лаборатории мобильные для того, чтобы быстро можно было это делать. Но все равно мы понимаем, что эта работа на недели, иногда на месяцы. Для того, чтобы установить, кто именно замучен. Обращаются родственники, мы берем соответствующие образцы ДНК, сравниваем и только в течение определенного времени мы можем это сделать», - сказал Монастырский.

Детали

Монастырский добавил, что сейчас Верховная Рада приняла специальный закон о ДНК, который должен упростить процедуру идентификации тел погибших.

«В общем, мы понимаем, что каждый момент приближения нас к победе также раскрывает новые военные преступления, которые совершают оккупанты», - заверил министр.

Дополнение

6 октября сообщалось, что на освобожденной территории Харьковской области обнаружены тела уже 534 гражданских.