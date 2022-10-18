В Харькове остановили метро из-за обстрелов

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Харькове из-за обстрелов приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Харьковского метрополитена.

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«В связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Поэтому не пренебрегайте оповещениями о воздушной тревоге и направляйтесь в ближайшее укрытие», - говорится в сообщении.

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В Харькове за пять минут было две серии взрывов. Под ударом район одного из промышленных предприятий города.