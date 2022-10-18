Запорожье подверглось авиаудару с использованием дронов-камикадзе - глава ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры", - сообщил Старух.

Детали

По словам главы ОВА, одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

"В обоих случаях пострадавших нет", - отметил Старух.

Он подчеркнул, что оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. "Нельзя пренебрегать правилами безопасности. Враг всегда действует коварно. Будьте осторожны и внимательны", - отметил чиновник.

Напомним

В Днепропетровской и Запорожской областях утром сообщали о взрывах.