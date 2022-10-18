Житомир: в ОП заявили о двух прилетах в объект энергообеспечения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Житомире, предварительно, было два прилета в объект энергообеспечения, передает УНН.

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«Житомир! Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - написал Тимошенко в Telegram.

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Также в Офисе Президента сообщают о серьезных повреждениях после вражеских "прилетов" в объект энергетической инфраструктуры во время воздушной тревоги в Днепре.