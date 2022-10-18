Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9360

Житомир: в ОП заявили о двух прилетах в объект энергообеспечения

Житомир: в ОП заявили о двух прилетах в объект энергообеспечения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Житомире, предварительно, было два прилета в объект энергообеспечения, передает УНН.

Цитата

«Житомир! Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС», - написал Тимошенко в Telegram.

Дополнение

Также в Офисе Президента сообщают о серьезных повреждениях после вражеских "прилетов" в объект энергетической инфраструктуры во время воздушной тревоги в Днепре.

Источник: УНН
Теги: война, Житомир и Житомирская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.