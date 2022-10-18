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Враг продолжает атаковать Киевскую область - глава ОВА

Враг продолжает атаковать Киевскую область - глава ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. Силами ПВО вчера в Киевской области сбит ряд вражеских объектов, враг продолжает атаковать регион, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram во вторник, 18 октября, пишет УНН.

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"Киевская область, утро. Длительные воздушные тревоги с вечера и до утра. Враг продолжает атаковать нашу Киевскую область. Благодаря военным, силам ПВО, вчера сбит ряд вражеских объектов. Не расслабляемся. В регионе до сих пор продолжается воздушная тревога", - отметил Кулеба.

Также он напомнил о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения. 

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война
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