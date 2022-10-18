Киев: в ОП сообщили о трех прилетах в объект энергообеспечения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram сегодня, что в Киеве были "прилеты" в объект энергообеспечения, пишет УНН.

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"Киев. Предварительно 3 прилёта в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - написал Тимошенко в Telegram.

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В ОП сообщили также о вражеских ударах по энергетической инфраструктуре в Днепре и Житомире.

Кроме того, сообщалось об утренних прилётах в Кривом Роге и Харькове.