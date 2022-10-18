Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
268440

Киев: в ОП сообщили о трех прилетах в объект энергообеспечения

Киев: в ОП сообщили о трех прилетах в объект энергообеспечения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram сегодня, что в Киеве были "прилеты" в объект энергообеспечения, пишет УНН.

Цитата

"Киев. Предварительно 3 прилёта в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - написал Тимошенко в Telegram.

Дополнение

В ОП сообщили также о вражеских ударах по энергетической инфраструктуре в Днепре и Житомире.

Кроме того, сообщалось об утренних прилётах в Кривом Роге и Харькове.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.