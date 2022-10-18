Новости: Война
18 октября 2022, 09:19 • Юлия Шрамко • 268440
Киев: в ОП сообщили о трех прилетах в объект энергообеспечения
КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram сегодня, что в Киеве были "прилеты" в объект энергообеспечения, пишет УНН.
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"Киев. Предварительно 3 прилёта в объект энергообеспечения на Левом берегу города", - написал Тимошенко в Telegram.
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В ОП сообщили также о вражеских ударах по энергетической инфраструктуре в Днепре и Житомире.
Кроме того, сообщалось об утренних прилётах в Кривом Роге и Харькове.
Источник: УНН
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