Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
22980

Кличко подтвердил "прилеты": ударили по Деснянскому району столицы

Кличко подтвердил "прилеты": ударили по Деснянскому району столицы

КИЕВ. 18 октября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил "прилеты" по столице – ударили по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе, передает УНН.

Цитата

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", – написал Кличко.

Напомним

Сегодня заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о трех "прилетах" в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.