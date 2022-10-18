Кличко подтвердил "прилеты": ударили по Деснянскому району столицы

КИЕВ. 18 октября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил "прилеты" по столице – ударили по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе, передает УНН.

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"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", – написал Кличко.

Напомним

Сегодня заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о трех "прилетах" в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.