В Днепре некоторые районы без электричества после прилета, есть перебои с водой - ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. После утреннего вражеского ракетного удара без электроснабжения осталась часть Днепра и еще двух населенных пунктов, в областном центре есть перебои с водоснабжением, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепроводоканала". На левом берегу города Днепра перебои с водой", - сообщил Резниченко.

Детали

По словам главы ОВА, все службы приступят к работе, как только минует опасность новых атак.

Чиновник призвал экономить электричество "везде, где возможно". "Сейчас это сверхважно", - подчеркнул Резниченко.

Ранее

В Офисе Президента сообщили 18 октября о серьезных повреждениях после вражеских "прилетов" в объект энергетической инфраструктуры во время воздушной тревоги в Днепре.