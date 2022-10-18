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Оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС

Оккупанты снова похитили работников Запорожской АЭС

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские оккупанты похитили двух работников Запорожской атомной электростанции, их местонахождение неизвестно. Об этом в Telegram сообщает НАЭК "Энергоатом", информирует УНН.

Цитата

"Вчера, 17 октября, российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

Энергоатом призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и мировое сообщество приложить все усилия и задействовать все возможные меры для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов и способствовать их возвращению.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили крупнейшую атомную станцию в Европе – Запорожская АЭС, которая расположена в Энергодаре. Они превратили ее в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры.

Энергоатом сообщил, что 3 июля умер работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого избивали и пытали рашисты. 

Россияне обстреливают станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение внешнего питания станции и обвиняя в этом ВСУ.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул на необходимости срочной демилитаризации Запорожской АЭС и вывода военных из рф.

11 октября стало известно, что российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Не исключено, что к нему могут применить пытки и запугивание.

Источник: УНН
Теги: война, Запорожская АЭС
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