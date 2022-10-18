Новости: Война
18 октября 2022, 09:40 • Юлия Шрамко • 7305
Метро Харькова возобновило работу
КИЕВ. 18 октября. УНН. Харьковский метрополитен возобновил работу после остановки утром из-за вражеских ударов по городу, сообщили в подземке города, пишет УНН.
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"Движение по линиям Харьковского метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении.
Напомним
В Харькове утром 18 октября за пять минут было две серии взрывов. Под ударом был район одного из промышленных предприятий города.
В Харькове остановили метро из-за обстрелов.
Источник: УНН
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