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Метро Харькова возобновило работу

Метро Харькова возобновило работу

КИЕВ. 18 октября. УНН. Харьковский метрополитен возобновил работу после остановки утром из-за вражеских ударов по городу, сообщили в подземке города, пишет УНН.

Цитата

"Движение по линиям Харьковского метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним

В Харькове утром 18 октября за пять минут было две серии взрывов. Под ударом был район одного из промышленных предприятий города. 

В Харькове остановили метро из-за обстрелов.

Источник: УНН
Теги: война, метрополитен, Харьков и Харьковская область
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