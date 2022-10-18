Метро Харькова возобновило работу

КИЕВ. 18 октября. УНН. Харьковский метрополитен возобновил работу после остановки утром из-за вражеских ударов по городу, сообщили в подземке города, пишет УНН.

Цитата

"Движение по линиям Харьковского метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним

В Харькове утром 18 октября за пять минут было две серии взрывов. Под ударом был район одного из промышленных предприятий города.

В Харькове остановили метро из-за обстрелов.