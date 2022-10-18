Оккупанты не отменили контроль на границе Луганской области и россии – Гайдай

КИЕВ. 18 октября. УНН. Из Старобельска Луганской области российские оккупанты выпускают исключительно по пропуску, на границе с россией таможенный контроль вопреки обещаниям не отменили. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

"Чем больше людей пытаются себя обезопасить или убежать от ответственности, тем учащаются случаи относительно преград, связанных с выездом. Так, чтобы покинуть Старобельск, необходимо обязательно оформить пропуск", – написал Гайдай.

По словам главы ОВА, звучали громкие заявления псевдочиновников об отмене таможенного контроля на границе с россией.

"Однако и в Миловом, и в Изварином проверки продолжаются – никто их даже не ослаблял. Так просто никто не уйдет. ВСУ постепенно приближаются", – добавил Гайдай.

Напомним

Гайдай сообщал, что украинские военные постепенно продвигаются вперед в Луганской области. Самые сложные направления – Сватовское и Кременское.