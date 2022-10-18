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В Житомире после прилетов нет света и воды - мэр

В Житомире после прилетов нет света и воды - мэр

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Житомире из-за вражеских прилетов нет света и воды. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, пишет УНН.

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«Житомиряне, несколько раз выходил в прямой эфир, не удается опубликовать полное видео. Поэтому пишу. Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды», - сообщил Сухомлин в Facebook.

Детали

По его словам, "больницы - на резервном питании". "Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!" - отметил мэр города.

Информацию о пострадавших и повреждениях предоставят позже, добавил он.

Дополнение

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Житомире, предварительно, было два прилета в объект энергообеспечения.

Источник: УНН
Теги: энергетика, водоснабжение, война, Житомир и Житомирская область, электроэнергия
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