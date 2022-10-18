Новости: Общество
18 октября 2022, 09:44 • Анна Мурашко • 8760
В Житомире после прилетов нет света и воды - мэр
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Житомире из-за вражеских прилетов нет света и воды. Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, пишет УНН.
Цитата
«Житомиряне, несколько раз выходил в прямой эфир, не удается опубликовать полное видео. Поэтому пишу. Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды», - сообщил Сухомлин в Facebook.
Детали
По его словам, "больницы - на резервном питании". "Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!" - отметил мэр города.
Информацию о пострадавших и повреждениях предоставят позже, добавил он.
Дополнение
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Житомире, предварительно, было два прилета в объект энергообеспечения.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram