По Харькову россияне утром запустили 8 ракет из белгорода - глава ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска утром нанесли удар по Харькову восемью ракетами из белгорода, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 18 октября, пишет УНН.

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"Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского белгорода 8 ракет. Предварительно, пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Детали

Глава ОВА указал, что информация уточняется, профильные службы проводят обследования, в частности в Новобаварском, Основянском и Слободском районах облцентра.

За прошедшие сутки, по данным Синегубова, российские оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали расположенные рядом с линией соприкосновения и границей с рф населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также вчера в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились 2 мужчин 74-х и 67-ми лет, которые получили ранения ранее", - отметил чиновник.

Продолжается разминирование. Пиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 1428 взрывоопасных предметов.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Берестовое Купянского района, но понес потери и отступил. Поддерживаем ВСУ, Украина победит!" - подчеркнул глава ОВА.

Напомним

В Харькове утром 18 октября за пять минут было две серии взрывов. Под ударом был район одного из промышленных предприятий города.