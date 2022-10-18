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Зеленский показал последствия ракетного удара по дому в Николаеве

Зеленский показал последствия ракетного удара по дому в Николаеве

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела Николаева, во время которого был разрушен жилой дом и погиб человек, передает УНН.

Цитата

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего, – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы?" – написал Зеленский.

Добавим

Президент подчеркнул, что государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями.

"Лишь подтвердит свою разрушительную и убийственную суть, за что непременно будет отвечать", – отметил он.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил детали ночного обстрела Николаева. Российские оккупанты обстреляли город ракетами С-300.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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