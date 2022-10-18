Президент Чехии Земан на фоне энергокризиса выступил за использование угля и строительство АЭС

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Чехии Милош Земан заявил накануне, что он выступает за более широкое использование угля в условиях энергетического кризиса, а также поддержал строительство АЭС, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

При высоких ценах на газ, по словам президента Чехии, "было бы целесообразно больше использовать местное сырье", в частности бурый уголь Устецкого края. Он также сказал, что также "выступает за строительство атомных электростанций".

Представительница края Каролина Жаковска заявила, что добыча угля десятилетиями разрушала регион, и спросила президента Чехии, каким он видит будущее Устецкого края, если он поддержит дальнейшую добычу полезных ископаемых. "У вас есть два варианта: либо замерзать, либо добывать", - сказал Земан.

Напомним

Чешская АЭС в апреле отказалась от российского ядерного топлива "по соображениям безопасности".