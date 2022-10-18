Расстрел оккупантами гражданской колонны в Харьковской области: обнаружили тело еще одного погибшего

КИЕВ. 18 октября. УНН. Правоохранители 17 октября обнаружили 26-ю жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей в Харьковской области - 19-летнего юношу. Трагедия произошла 25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.

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«17 октября прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями СБУ с учетом показаний свидетелей по пути возможного отхода раненых обнаружили 26-ю жертву расстрела российскими военными колонны автомобилей - 19-летнего юношу», - говорится в сообщении.



Детали



По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны он, раненый, прошел около 1,5 км и умер в посадке. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Также установлено, что во время расстрела удалось спастись двум детям - мальчику в возрасте 1,1 года и девочке, которой 5,5 года. Их родители погибли. Детей спасли неравнодушные прохожие. Сейчас дети находятся в безопасности с родными, указали в ведомстве.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Дополнение

Сначала сообщалось, что в результате обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное в Купянском районе 24 человека погибли, среди них - беременная женщина и 13 детей.

12 октября обнаружили тело еще одной погибшей в результате расстрела колонны автомобилей российскими войсками 25 сентября.