россия бьет по инфраструктуре Украины из-за неудач на поле боя – британская разведка

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские войска массированно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, потому что потерпели неудачу на поле боя. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

Как отметили, с 10 октября россия в усиленном темпе наносит удары по инфраструктурным объектам на всей территории Украины с помощью крылатых ракет, ракет "земля-земля" и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

"Вполне вероятно, что основная цель – нанести масштабные повреждения энергораспределительной сети Украины. Поскольку россия потерпела неудачи на поле боя с августа, она, скорее всего, получила большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным целям", – отметила разведка.

