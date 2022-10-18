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В Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

В Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в Facebook, передает УНН.

Цитата

«18 октября, около 09:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25», - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 65 850 человек, 2548 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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