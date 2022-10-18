В Житомирской области после вражеского удара 11 населенных пунктов без света

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Житомирской области после вражеского удара 11 населенных пунктов обесточены. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня враг вероломно совершил обстрел объекта энергетической инфраструктуры Житомирской области. Сейчас 11 населенных пунктов области временно остались без света", - отметил Бунечко.

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По словам Главы ОВА, продолжается аварийное переподключение на резервные сети, что позволят восстановить поставки света в громады.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавил Бунечко.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Житомире, предварительно, было два прилета в объект энергообеспечения.

В Житомире из-за вражеских прилётов нет света и воды.