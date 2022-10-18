Удар по Киеву: левый берег частично без света и воды

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня в результате ракетного удара по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе Киева у жителей жилого массива Троещина на левом берегу есть проблемы со светом и водой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ДТЭК Киевские электросети.

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"18 октября из-за обстрела рф был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе, из-за чего есть перебои в электроснабжении жителей жилого массива Троещина и водоканала, который обеспечивает водоснабжение левого берега столицы. Энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия, чтобы восстановить электроснабжение для жителей города", – говорится в сообщении.

Добавим

Также из-за ракетного удара по Киеву есть перебои в электроснабжении жителей Броварского и Вышгородского районов Киевской области. Без света осталось 2108 потребителей.

Напомним

Сегодня заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о трех "прилетах" в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе.