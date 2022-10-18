Новости: Общество
18 октября 2022, 10:59 • Юлия Шрамко • 3630
McDonald's сообщил о возобновлении работы во Львове
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сеть ресторанов McDonald's сообщила о возобновлении работы во Львове, пишет УНН.
Детали
Четыре ресторана во Львове открылись и запустили доставку, сообщается на сайте сети.
Как отмечается, время работы - с 9 до 21 часа.
Дополнение
Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов - с запуска McDelivery. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.
McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
Источник: УНН
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