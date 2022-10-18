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McDonald's сообщил о возобновлении работы во Львове

McDonald's сообщил о возобновлении работы во Львове

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сеть ресторанов McDonald's сообщила о возобновлении работы во Львове, пишет УНН.

Детали

Четыре ресторана во Львове открылись и запустили доставку, сообщается на сайте сети.

Как отмечается, время работы - с 9 до 21 часа.

Дополнение

Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов - с запуска McDelivery. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.

McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ресторан
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