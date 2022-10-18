Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8160

Укрэнерго объяснило, как разумно пользоваться электроприборами

Укрэнерго объяснило, как разумно пользоваться электроприборами

фотогалерея

КИЕВ. 18 октября. УНН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев не пользоваться энергоемкими приборами одновременно, ведь это помогает сбалансировать систему энергоснабжения в вечерние часы и не применять веерные отключения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Укрэнерго.

Цитата

"Сейчас наша энергосистема требует времени на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки. Когда украинцы вечером выключают утюг и обогреватель, не включают стирку, диспетчерский центр "Укрэнерго" сразу видит, как общее потребление в стране уменьшается. Это означает, что нашу энергосистему, которую ежедневно атакует враг, диспетчерам легче сбалансировать в вечерние часы. И у наших специалистов не возникает необходимости применять принудительные ограничения потребления", – говорится в сообщении.

Добавим

В Укрэнерго сообщили, что пока не планируют вводить графики аварийных отключений, однако украинцев призвали ограничить использование электроэнергии.

Напомним

17 октября украинцев предупредили о возможных веерных отключениях из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру.

Источник: УНН
Теги: Укрэнерго
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.