Укрэнерго объяснило, как разумно пользоваться электроприборами

КИЕВ. 18 октября. УНН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев не пользоваться энергоемкими приборами одновременно, ведь это помогает сбалансировать систему энергоснабжения в вечерние часы и не применять веерные отключения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Укрэнерго.

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"Сейчас наша энергосистема требует времени на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки. Когда украинцы вечером выключают утюг и обогреватель, не включают стирку, диспетчерский центр "Укрэнерго" сразу видит, как общее потребление в стране уменьшается. Это означает, что нашу энергосистему, которую ежедневно атакует враг, диспетчерам легче сбалансировать в вечерние часы. И у наших специалистов не возникает необходимости применять принудительные ограничения потребления", – говорится в сообщении.

Добавим

В Укрэнерго сообщили, что пока не планируют вводить графики аварийных отключений, однако украинцев призвали ограничить использование электроэнергии.

Напомним

17 октября украинцев предупредили о возможных веерных отключениях из-за атак врага на энергетическую инфраструктуру.