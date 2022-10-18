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ПВО уничтожила 4 российские ракеты во время атаки на Днепр

ПВО уничтожила 4 российские ракеты во время атаки на Днепр

фото иллюстративное

КИЕВ. 18 октября. УНН. Противовоздушная оборона во время вражеской атаки на Днепр уничтожила 4 российские ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, пишет УНН.

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«Во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты», - написал Резниченко.

Дополнение

В Офисе Президента сообщили 18 октября о серьезных повреждениях после вражеских "прилетов" в объект энергетической инфраструктуры во время воздушной тревоги в Днепре.

Резниченко сообщал, что после утреннего вражеского ракетного удара без электроснабжения осталась часть Днепра и ещё двух населённых пунктов, в областном центре есть перебои с водоснабжением.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
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