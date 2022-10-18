Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
14760

Шведская газета опубликовала фото повреждений "Северного потока"

Шведская газета опубликовала фото повреждений "Северного потока"

фотогалерея

КИЕВ. 18 октября. УНН. Шведская газета Expressen опубликовала фотографии поврежденного участка «Северного потока», сделанные на глубине 80 метров в Балтийском море, передает УНН.

Цитата

«Наша подводная камера зафиксировала длинные разрывы морского дна, прежде чем достичь армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате вероятной диверсии», - говорится в сообщении.

Детали

По оценке издания, после взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, взрыв уничтожил по меньшей мере пятьдесят метров газопровода.

Дополнение

С 27 сентября сообщалось, что были обнаружены уиеки в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", следующих через Балтийское море в Германию из россии, - два в исключительной экономической зоне Швеции и еще две утечки в исключительной экономической зоне Дании, из-за чего началось расследование и было усилено безопасность ключевой энергетической инфраструктуры региона.

Следствие в Швеции назвало "детонации" причиной утечек из "Северного потока".

кремль отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке". россия даже возбудила дело о "международном терроризме" в связи с утечкой газа.

Источник: УНН
Теги: Швеция, Северный поток-2
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.