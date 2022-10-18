Несмотря на войну поддерживают коллектив: в Обуховском бумажном комбинате поздравили сотрудников с профессиональным праздником

КИЕВ. 18 октября. УНН. В эту субботу в Украине отмечали День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Свой коллектив с профессиональным праздником поздравили и в Киевском КБК в Обухове, передает УНН со ссылкой на сайт комбината.

Руководство Обуховского бумажного комбината отмечает - несмотря на военные действия ежедневно поддерживает свой коллектив, поэтому и на этот раз решили отметить лучших работников.

Детали

По словам представителей комбината, работники Киевского КБК в честь профессионального праздника получили денежную премию. Дополнительно премировали и тех, кто уже давно работает на комбинате. Отдельно отметили рабочих, которые сейчас защищают Украину на фронте. Таких на комбинате - 244 работника.

Цитата

“Достижения нашего комбината были бы невозможны без слаженной работы и отдачи каждого работника. Для этого мы создали все необходимые условия работы: это корпоративное медицинское страхование за средства компании, дополнительные социальные гарантии и выплаты.

Именно поэтому и в этот день мы решили поздравить наших работников: грамоты, цветы и денежные вознаграждения получило немалое количество людей. В общем в честь праздника работники получили почти три миллиона денежных выплат”, - сообщили в Киевском КБК.

Там отметили - в такое сложное время помогают не только работникам КБК, но и простым людям, которые оказались в трудных условиях.

“Несмотря на тяжелый 2022 год для всей Украины, мы продолжаем работать, поддерживать экономику страны, оказывать благотворительную помощь. Комбинат не останавливается на достигнутом и шагает вперед. Мы уверены в нашем комбинате и в завтрашнем дне благодаря работе всего коллектива”, - рассказали в Киевском КБК.

Ранее

На Киевском картонно-бумажном комбинате второй раз за год провели День донора. Всего удалось собрать более 16 литров крови.

Справка

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором сейчас работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт своей продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

Сейчас Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности - известную на всю Украину туалетную бумагу “Обухов 65”.