В США заявили, что поставка Ираном беспилотников россии нарушает ядерное соглашение

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Госдепе США согласны с оценками Великобритании и Франции, о том, что поставка Ираном беспилотников россии нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН, которая одобрила ядерное соглашение 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Наши французские и британские союзники публично высказали мнение, что поставка Ираном этих БПЛА (для – ред.) россии является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Мы с этим согласны», — сказал Патель.

Детали

Резолюция 2231 одобрила сделку между Ираном и Великобританией, Китаем, Францией, Германией, россией и Соединенными Штатами, которая ограничила деятельность Тегерана по обогащению урана, затруднив для Ирана разработку ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

Дополнение

россия приблизительно с середины сентября проводит атаки в Украине с помощью дронов-камикадзе, которые, по словам украинских военных, являются беспилотниками Shahed-136 иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2". 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

В частности, утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. По последним данным, погибло четыре человека, среди них молодая пара, которая ждала ребенка.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого обратился к Совету ЕС на уровне министров иностранных дел с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

МИД Украины официально указал, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником российских военных преступлений.