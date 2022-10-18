Удар по столице: повреждены два объекта инфраструктуры, киевлян призвали экономить электроэнергию

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня в Деснянском районе Киева вражескими ракетными ударами были повреждены два объекта инфраструктуры, жителей призвали экономить электроэнергию. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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"В Киеве, в результате ракетных обстрелов российскими варварами, повреждены два объекта критической инфраструктуры. Продолжается ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы", – написал Кличко.

Мэр отметил, что сейчас частично ограничены электро- и водоснабжение во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

"Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д. Жителям, где пониженное давление в водопроводной сети, – максимально экономно сейчас тратить воду. В жилищах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать запас", – добавил Кличко.

Напомним

Сегодня в результате ракетного удара по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе Киева жители жилого массива Троещина на левом берегу испытывают проблемы со светом и водой.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о трех "прилетах" в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.