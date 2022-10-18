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Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии

Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии

КИЕВ. 18 октября. УНН. Король Великобритании Чарльз III в ходе визита в шотландский город Абердин встретился с семьями беженцев из Украины, Сирии и Афганистана. Об этом сообщает издание BBC, передает УНН.

Цитата

«Король встречался с поселившимися в Абердине семьями из Афганистана, Украины и Сирии. Королю Чарльзу рассказали о программе расселения беженцев в Абердине во время приема в таунхаусе. В городе расселено около 1000 украинских беженцев. Более того, есть возможность разместить больше людей», – говорится в сообщении.

Детали 

Лорд-лейтенант Дэвид Кэмерон, сопровождавший короля во время его визита, отметил, что это большая честь поделиться с королем Чарльзом III тем, как город отреагировал на разрушительные мировые события.

«Для короля было особенно трогательно услышать из первых уст тех, кто непосредственно пострадал в результате войны по всему миру; тех, кто потерял свои дома и т.д. Благодаря сочувствию и щедрости организаций и жителей Абердина мы смогли протянуть крепкую и любящую руку дружбы, приветствуя их в нашем городе», - добавил он.

Дополнение

Министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон заявил, что власти должны вдвое увеличить размер помощи семьям, принявшим у себя беженцев из Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, беженцы, Великобритания, война, король, Шотландия
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