В Киевской области без света жители двух районов из-за удара по столице - ОВА

КИЕВ. 18 октября. УНН. Из-за попадания в объект критической инфраструктуры в столице, в Киевской области есть перебои в подаче электроэнергии - без света жители двух районов, сообщили в Киевской ОВА во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Временное отсутствие электричества наблюдается в Броварском и Вышгородском районах", – говорится в сообщении со ссылкой на информацию ДТЭК Киевские региональные электросети.

Детали

Как сообщается, без света остались 2108 клиентов.

Специалисты прилагают усилия, чтобы возобновить электроснабжение для жителей региона, "как только получат разрешение на проведение работ". Энергетики, как указано, координируют свои действия с местными властями и спасательными службами.

"Кроме того, в области разработан план реагирования на разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Это позволит как можно быстрее восстановить электроснабжение в пострадавших населенных пунктах", - отметили в ОВА.

Напомним

В Киеве частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.