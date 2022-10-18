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Ракетные обстрелы ТЭЦ в Киеве: открыто производство

Ракетные обстрелы ТЭЦ в Киеве: открыто производство

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины открыли уголовное производство из-за сегодняшних ракетных обстрелов ТЭЦ в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Следователи Службы безопасности Украины начали новое уголовное производство по фактам обстрела ТЭЦ в одном из спальных районов Киева", – говорится в сообщении.

Детали

Производство открыто по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи Управления СБУ в Киеве и Киевской области работают на месте обстрела, исследуя все обстоятельства и цепочку причастных к этому россиян.

Напомним

Сегодня в Деснянском районе Киева вражескими ракетными ударами были повреждены два объекта инфраструктуры, жителей столицы призвали экономить электроэнергию.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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