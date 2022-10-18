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ПВО сбила сегодня уже шесть "Шахедов", пять крылатых ракет и Су-25 врага

ПВО сбила сегодня уже шесть "Шахедов", пять крылатых ракет и Су-25 врага

фото иллюстративное

КИЕВ. 18 октября. УНН. Самолет Су-25, шесть дронов-камикадзе «Shahed-136», пять крылатых ракет сбила ПВО за текущие сутки, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"18 октября силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбито 12 воздушных целей", - сообщили в ВС ВСУ.

Детали

Как сообщается, в частности, в Херсонской области, около 09:00, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командование "Юг" сбит российский штурмовик Су-25.

Также военнослужащими ВК «Юг» ночью уничтожены пять дронов-камикадзе «Shahed-136».

Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Восток" сбиты четыре крылатых "Калибра" и один дрон-камикадзе, а зенитчиками Воздушного командования "Центр" - крылатая ракета Х-101/Х-555.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 65 850 человек, 2548 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: ПВО, война, Воздушные силы ВСУ
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