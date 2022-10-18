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Атака дронов на Киев: из-под завалов жилого дома достали пятое тело

Атака дронов на Киев: из-под завалов жилого дома достали пятое тело

КИЕВ. 18 октября. УНН. Из-под завалов жилого дома в Киеве, в который 17 октября попал вражеский дрон-камикадзе, достали тело пожилой женщины  это уже пятая жертва. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы – пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки россии на столицу 17 октября", – написал Кличко.

Детали

По словам мэра, поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели и другие службы. На месте разбирают завалы и вывозят строительный мусор.

Напомним

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило всего пять.

Среди жертв вражеской утренней атаки дронов-камикадзе Киев молодая пара, которая ждала ребенка.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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