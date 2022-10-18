Как оформить инвалидность в случае пребывания за границей: Минздрав дал инструкцию

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, как оформить инвалидность лицам, находящимся за границей, во время действия военного положения в Украине, сообщает УНН.

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«Если у человека есть необходимые медицинские документы и обследования, ему нужно отправить их на украинском языке семейному или лечащему врачу на территории Украины для оформления «Направления на МСЭК» (форма 088/о). Врачебно-консультативная комиссия рассмотрит пакет документов и при наличии признаков инвалидности направит на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности», - говорится в сообщении.

Детали

Если в случае обращения по установлению инвалидности лицо не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, указали в Минздраве.

Кроме того отмечается, что экспертиза проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии независимо от места регистрации, проживания или пребывания граждан, обращающихся за установлением группы инвалидности.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что беременным украинкам, которые находятся за границей и не состоят на учете в Украине, больничный откроют дистанционно.