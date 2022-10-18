Расстрел нацгвардейцев в Днепре: дело Рябчука направили в суд

КИЕВ. 18 октября. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении Артемия Рябчука за расстрел нацгвардейцев на заводе Южмаш в Днепре. В производстве относительно служебной халатности и бездействия должностных лиц Национальной гвардии Украины продолжаются экспертизы. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

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«Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который в январе этого года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Обвинительный акт направлен в суд», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, как установило следствие, обвиняемый после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение, указали в ГБР.

«За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении. Этот приказ, старшего по призыву военнослужащего, он воспринял как издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления», - информирует ГБР.

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Отмечается, что, находясь в комнате хранения оружия, взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать, как он считал, всех своих обидчиков. В результате инцидента 5 человек погибли, среди них один гражданский, еще 5 – получили ранения разной степени тяжести.

Так, после расправы над военными, обвиняемый захватил автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Через несколько часов его задержали в городе Подгородное Днепровского района.

В ГБР сообщают, что таким образом нацгвардеец обвиняется в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенном в отношении нескольких лиц, с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч.2 ст.115 УК Украины);

похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);

нарушении уставных правил часовой службы, повлекшем тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«Вместе с тем сразу после трагедии ГБР зарегистрировало уголовное производство и по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Национальной гвардии Украины. Пока в этом уголовном производстве продолжаются экспертизы, после их завершения ГБР даст правовую оценку всем, кто допустил трагедию, чтобы подобные случаи не повторились в будущем», - информирует ГБР.