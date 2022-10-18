В деоккупированном Лимане эксгумировали тела пяти детей

КИЕВ. 18 октября. УНН. В деоккупированном Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела пяти детей, которые погибли в результате российских обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.

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"Четыре ребенка следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, из стихийных могил достали девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две самые младшые девочки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят.

В МВД сообщили, что следственные действия в Лимане продолжаются две недели – на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донецкой области.

Также правоохранители достают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах. Следственно-оперативные группы работают беспрерывно: разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.

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"По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировано 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлен. Продолжаются меры по идентификации умерших и установлению причин их смерти", - информирует МВД.

Кроме того, на освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.

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