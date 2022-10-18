Утренний ракетный удар по Харькову: прокуратура показала фото

КИЕВ. 18 октября. УНН. Из-за утреннего вражеского удара по Харькову открыли уголовные производства. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, обнародовав фото последствий ударов, передает УНН.

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«По данным следствия, около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по двум районам Харькова. В Слободском районе обломки сбитой ракеты упали на асфальтное покрытие у входа в жилую многоэтажку», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в Основянском районе под ударом оккупантов оказались складские помещения с продуктами питания и частные автомобили.

«По предварительным данным, российские военные выпустили по Харькову 8 ракет типа С-300 с территории Белгородской области. В ходе осмотра мест происшествия были обнаружены и изъяты обломки и остатки снаряда, которые будут направлены для проведения экспертиз», - говорится в сообщении.

Так, при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры города Харькова начаты досудебные расследования в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

В Харькове утром 18 октября за пять минут было две серии взрывов.