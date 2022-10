С 10 октября россияне разрушили 30% украинских электростанций – Зеленский

КИЕВ. 18 октября. УНН. С 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций, для переговоров с российским диктатором владимиром путиным не осталось места. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Еще один вид российских террористических атак: направлен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом путина не осталось места", – написал Зеленский в Twitter.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK