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С 10 октября россияне разрушили 30% украинских электростанций – Зеленский

С 10 октября россияне разрушили 30% украинских электростанций – Зеленский

КИЕВ. 18 октября. УНН. С 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций, для переговоров с российским диктатором владимиром путиным не осталось места. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Еще один вид российских террористических атак: направлен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом путина не осталось места", – написал Зеленский в Twitter.

Напомним

Энергоатом сообщил, что умышленные удары российских войск по энергетическим объектам Украины свидетельствуют о новой тактике ядерного шантажа.

Источник: УНН
Теги: война, электроэнергия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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