В Германии не исключают, что за взрывами на "Северном потоке" стоит рф - WSJ

КИЕВ. 18 октября. УНН. Некоторые немецкие официальные лица не исключают, что за серией взрывов на подводных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стоит россия. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

"Немецкие следователи не смогли окончательно связать вероятную диверсию с каким-либо одним участником, но некоторые немецкие официальные лица говорят, что они работают, исходя из предположения, что за взрывами стоит россия", - пишет издание.

Однако москва отрицает свою причастность и заявляет, что взрывы были терактом, направленным против интересов страны.

Некоторые немецкие официальные лица, как сообщается, "говорят, что маловероятно, что вероятная диверсия была осуществлена ​​военной подлодкой", ссылаясь на относительно небольшую глубину и обычно пристальное наблюдение за подводными лодками, проводимое военно-морскими силами НАТО в этом районе . "Одна из теорий нападения состоит в том, что взрывные устройства спустили с корабля, а затем взорвали дистанционно", - заявили немецкие официальные лица, пишет издание.

Единственным газопроводом, который не пострадал от взрывов, была одна из двух нитей «Северного потока-2». Германия отказалась сертифицировать «Северный поток-2» после нападения россии на Украину.

Некоторые немецкие официальные лица добавляют, что рф пытается усилить давление на немецких политиков, чтобы они смягчились и открыли «Северный поток-2». В Германии все чаще проходят протесты, особенно в бывшей коммунистической восточной части страны, против санкций на фоне резкого роста счетов за отопление и электроэнергию. Однако спикер правительства Германии заявила, что не планируют запускать газопровод «Северный поток-2».

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят через воды Германии, Швеции и Дании. Все три страны расследуют инцидент. Власти Швеции и Дании еще не обнародовали многие детали своих расследований. Федеральная прокуратура Германии возбудила уголовное расследование по факту нападений по подозрению в диверсии.

Предварительное шведское расследование ранее в этом месяце пришло к выводу, что взрывы, вероятно, были вызваны диверсией, но не назвали виновного. В НАТО вскоре после атак заявили, что утечки стали результатом диверсии, но не предоставили доказательств и не назвали виновных.

Дополнение

27 сентября стало известно об утечке газа на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В результате взрывов возникли утечки, коснувшиеся трех из четырех труб, являющихся частью газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных дном Балтийского моря для транспортировки природного газа из россии в Европу.