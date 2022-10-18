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Нардеп Яценко подстрекает украинцев нарушать запреты военного положения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко призвал жителей Умани выйти на митинги против местных властей, что запрещено во время военного положения. С такой просьбой он обратился в своем видео на Facebook, пишет УНН.

Детали

В видеообращении Яценко в очередной раз набросился с обвинениями и оскорблениями на мэра Умани Ирину Плетневу, ее заместителя Олега Ганича и местного политика Андрея Дикуна. В конце видео нардеп послал своих политических оппонентов вслед за российским кораблем, а людей призвал выходить на улицы.

Цитата

“Я предлагаю все же выходить на улицы и отстаивать наши права и права наших детей”, - обратился к жителям Умани Яценко.

Отметим, 24 февраля после полномасштабного вторжения россии в Украину был введен режим военного положения, который, в частности, предусматривает запрет на проведение мирных собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий.

Напомним

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за внедрение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

После возвращения в Умань Яценко развернул борьбу против местных властей в Черкасской области. В частности, нардеп инициировал несколько уголовных дел против главы Черкасской ОВА Игоря Табурца. 

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, Антон Яценко
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