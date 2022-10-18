Ракетный удар по энергообъекту Киева: погибли два человека

КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня в результате ракетного удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

Детали

По данным следствия, 18 октября 2022 года российские войска нанесли ракетные удары по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще один ранен", – говорится в сообщении.

Информацию о погибших и пострадавших уточняют. На месте происшествия работают работники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное преступление россии.

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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