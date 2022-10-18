Пой ради победы: "МХП-Громаде" и KOZAK SYSTEM устроили тур уличных концертов по городам Украины

КИЕВ. 18 октября. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” и группа KOZAK SYSTEM организовали тур “Пой ради победы”, в рамках которого устраивают уличные концерты в разных городах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Детали

В рамках тура уже состоялись концерты в Ромнах, Екатеринополе и Ладыжине. Как отметили в Фонде, подобные мероприятия позволяют поднять дух украинцев.

Цитата

“Вместе с украинской группой KOZAK SYSTEM мы отправились с уличными концертами по городам Украины. Без сцен, баннеров, сверхмощного звука. Но с четким месседжем: “Мы сильные! Давайте наваливать вместе!”. Во время выступлений солист группы Иван Леньо на очень конкретных примерах доказывает, что от каждого зависит результат главной битвы украинской нации (…) Искренне: это не просто концерты. Это сверка смыслов, зарядка внутренних батарей. Люди на этих концертах становятся монолитом с железобетонным намерением действовать. Потому что победа сама себя не сделает”, – говорится в сообщении.

Напомним

При содействии “МХП-Громаде” также реализуется инициатива Офиса Президента Национальный тур “Кино ради победы” – бесплатные показы украинского кино для военных и переселенцев. В рамках тура уже состоялось более 300 кинопоказов в 13 областях Украины.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, созданный в 2015 году для содействия комплексному развитию громад и институтов гражданского общества в Украине.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях , которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.