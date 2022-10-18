Снова неспокойно: в белгородской области рф остановили движение поездов

КИЕВ. 18 октября. УНН. В белгородской области россии остановили движение поездов якобы из-за обстрела железнодорожной станции. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона вячеслав гладков, информирует УНН.

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"Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел белгородского района. Есть пострадавший мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно прекращено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия", - написал гладков.

Детали

По информации губернатора, повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно прекращено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия.

Также гладков добавил, что несколько сел грайворонского городского округа подверглись минометному обстрелу.

"В мокрой орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, без пострадавших. В результате обстрела глотова есть пострадавший мужчина. Снарядами задеты две линии электропередач. Без света остались два села: безымено и дунайка. Аварийные бригады выехали на место", - подытожил он.

Напомним

13 октября в белгородской области сообщали о подрыве склада с боеприпасами.