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"Будут тяжелые времена": в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды

"Будут тяжелые времена": в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды

КИЕВ. 18 октября. УНН. После ударов россии по инфраструктуре всем областям Украины нужно готовиться к возможным отключениям света, тепла и воды. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"В ближайшем будущем мы понимаем – будут тяжелые времена. Нужно всем приготовиться. Во-первых, к экономии электроэнергии, а, во-вторых, возможны и веерные отключения, если удары продолжатся, а мы понимаем, что у россиян такая цель: запугать украинцев, отключить от энергоснабжения, воды, электричества и теплоснабжения зимой. Поэтому всему населению нужно готовиться к действительно тяжелой зиме", – рассказал Тимошенко.

Детали

По словам замглавы ОП, на всей территории Украины зафиксирована критическая ситуация с энергетикой, поскольку регионы зависят друг от друга.

"Это не просто система, когда объект энергообеспечения помогает только городу, где он расположен. Поэтому нужно готовиться всей стране к тому, что могут быть отключения – как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", – отметил Тимошенко.

Напомним

С 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

Сегодня в Киеве вражескими ракетными ударами было повреждено два объекта инфраструктуры, жителей столицы призвали экономить электроэнергию.

Ранее сообщали, что в Житомирской области после вражеского удара были обесточены 11 населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
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