Красный Крест должен прямо заявить, что рф препятствует доступу к военнопленным - нардеп

КИЕВ. 18 октября. УНН. Тех механизмов и процедур осуществления миссии к военнопленным, которые существуют у Международного комитета Красного Креста, недостаточно в нынешней войне рф против Украины. Поэтому организация требует кардинальных изменений, в том числе и прямо называть тех, кто препятствует миссии. Об этом во время брифинга сообщил нардеп, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов, передает корреспондент УНН.

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«Женевскими конвенциями не запрещено конкретно и публично называть тех, кто препятствует выполнению их обязательств. Чем дольше за общими и дипломатическими ужимками и формулировками Международный комитет Красного Креста будет прятаться от того, чтобы прямо заявить, что рф препятствует доступу к нашим военнопленным, сдвигов не будет», – заявил Маслов.

Он добавил, что сейчас тех процедур, которые имеет Международный комитет Красного Креста при осуществлении миссии, недостаточно. Ведь нынешняя война требует пересмотра процедур и кардинальных изменений от многих международных организаций, в том числе и от МККК.

Напомним

Представители Международного комитета Красного Креста не прибыли на линию разграничения на Донбассе.