На юге Украины уже сбили 100 иранских дронов – Игнат

КИЕВ. 18 октября. УНН. На юге Украины уже сбили 100 иранских дронов – 96 Shahed-136 и 4 Mohajer-6. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"По состоянию на сегодняшний день сбито уже 100 БпЛА, это 96 Shahed -136, а также 4 Mohajer-6, только на южном направлении сбито 100 иранских дронов", – сказал Игнат.

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По словам спикера Воздушных сил, за 17-18 октября сбит 51 дрон-камикадзе Shahed-136 и 10 крылатых ракет.

"В прошлый раз считали – было сбито 37 против 43. По состоянию на сегодняшний день уже сбит 51 беспилотный летательный аппарат Shahed -136 и фактически 10 крылатых ракет", – рассказал Игнат.

Напомним

За эти сутки украинская ПВО сбила вражеский самолет Су-25, шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и пять крылатых ракет.