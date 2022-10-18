Украина выходит из еще одной конвенции СНГ

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ, сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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"Законопроектом предусматривается выход Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, с целью приведения договорно-правовой базы Украины в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ и с учетом актуальной евроинтеграционной политики Украины", - сообщил Мельничук.

Детали

"За" отдали 302 голосов народных депутатов Украины.

Указанная Конвенция была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ и заключалась на период перехода к экономическим рыночным отношениям.

На сегодня, создание транснациональных корпораций между предприятиями Украины и государств – участников СНГ в рамках правового регулирования указанной Конвенции не осуществляется. Конвенция не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины, указывал Мельничук ранее.