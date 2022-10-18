Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4155

Украина выходит из еще одной конвенции СНГ

Украина выходит из еще одной конвенции СНГ

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный законопроект №0148 о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, которая была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ, сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Законопроектом предусматривается выход Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, с целью приведения договорно-правовой базы Украины в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ и с учетом актуальной евроинтеграционной политики Украины", - сообщил Мельничук.

Детали

"За" отдали 302 голосов народных депутатов Украины.

Указанная Конвенция была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ и заключалась на период перехода к экономическим рыночным отношениям.

На сегодня, создание транснациональных корпораций между предприятиями Украины и государств – участников СНГ в рамках правового регулирования указанной Конвенции не осуществляется. Конвенция не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины, указывал Мельничук ранее.

Источник: УНН
Теги: ВР, СНГ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.