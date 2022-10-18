Рада увеличила расходы на нацбезопасность и оборону - еще на почти 387 млрд грн

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада увеличила расходы на национальную безопасность и оборону в Государственном бюджете на 2022 год - еще на почти 387 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гонаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Рада увеличила расходы на национальную безопасность и оборону на 386 865,5 млн грн", - сообщил нардеп.

Детали

За - 318 голосов нардепов.

Деньги, по данным Гончаренко, пойдут на такие направления:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 365 157,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 219 128 млн грн;

система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 12 899,9 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 5 840,4 млн грн;

Главное управление разведки Минобороны – 3 171,8 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 2 368,1 млн грн;

Служба безопасности – 3 744,3 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 3 575,2 млн грн;

Администрация Госспецсвязи – 1 253,2 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 1 208,2 млн грн;

Управление государственной охраны – 594,2 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 570,2 млн грн;

Служба внешней разведки – 45,0 млн гривен.

Дополнение

В августе Верховная Рада также увеличивала расходы Государственного бюджета на 2022 год на 270,2 млрд грн, большинство из которых - на оборону и поддержку экономики.